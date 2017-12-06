北京全市已有1500余所幼儿园实现责任督学挂牌督导

北京市幼儿园责任督学挂牌督导工作现场会上昨天（5日）透露消息，指目前北京全市已有1500余所幼儿园实现了责任督学挂牌督导。

新华社引述介绍说，截至前天（4日），北京市16区（含燕山）已配备835名幼儿园责任督学，挂牌到917所（987址）公办幼儿园和661所（697址）经审批的民办幼儿园。

据报道，中共北京市委教育工委副书记、市政府教育督导室主任唐立军，在当天的挂牌督导工作现场会上，对各区扎实推进幼儿园挂牌督学工作提出要求。

唐立军强调，幼儿园责任督学在经常性督导过程中，要重点围绕师德师风建设、安全管理和风险管控、规范办园行为等方面，加强监督监管，推进整改落实。

据了解，为保证幼儿园责任督学挂牌督导工作有序有效开展，北京市教委、北京市政府教育督导室将印发实施《幼儿园责任督学挂牌督导暂行办法》，明确责任督学的工作范围、职责任务以及政策保障等。

其中，明确规定了幼儿园责任督学，对幼儿园开展经常性督导的八个方面主要内容，包括依法办园情况、安全管理情况、卫生保健情况、保育教育情况、师德师风情况、内部管理情况、园务公开情况和完成其他交办任务情况等。

据报道，北京市在2016年已经实现了中小学校责任督学全覆盖，全市1600余所中小学均配有至少一名责任督学。

北京责任督学队伍目前由部分退休校长、教师和在职教研员等专业人员组成。

督学通过深入学校、幼儿园开展经常性督导工作，还可通过接听家长来电、接受电子邮件等方式，督促学校规范办学。

免费试阅14天