中国下月实施新版地图审核管理规定 禁损害国家利益问题地图

中国新修订的《地图审核管理规定》将于2018年1月1日起施行。规定要求境内单位和个人拟在境外出版、展示、登载的地图或者附着地图图形的产品也应送审，以禁止损害国家利益的“问题地图”。

据新华社昨天（5日）报道，中国现行的《地图审核管理规定》于2006年8月1日起实施，由原国家测绘局负责监督执行。

现国家测绘地理信息局副局长闵宜仁日前在北京接受采访时说，地图是国家版图的主要表现形式，直观反映国家的主权范围，体现国家的政治主张。

但他指出，近年来各种“问题地图”屡禁不止，部分地图错绘中国国界线，漏绘中国重要岛屿，登载敏感甚至涉密地理信息，极大地损害了国家领土主权、安全和利益，造成恶劣的社会影响。

据介绍，2012年至2017年6月，中国各级测绘地理信息主管部门按照规定有关要求，共受理地图审核申请3.3万余件，审核批准3万余件。这也减少了“问题地图”的产生，有力维护了国家主权、安全和利益。

闵宜仁说，新修订的《地图审核管理规定》要求各类出版、展示、登载、生产、进口、出口的地图，或者附着地图图形的产品，需经审核通过后才能公开使用。

他说：“为加强境内单位和个人在境外使用地图的监督管理，避免境内编制的‘问题地图’在境外登载、展示对我领土主权和利益造成不利的舆论影响，规定要求拟在境外出版、展示、登载的地图或者附着地图图形的产品也应送审。”

据介绍，根据新修订的《地图审核管理规定》，直接使用测绘地理信息主管部门提供的具有审图号的公益性地图，景区地图、街区地图、公共交通线路图等内容简单的地图，法律法规明确应予公开且不涉及国界、边界、历史疆界、行政区域界线或者范围的地图不需要送审。

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