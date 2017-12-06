绿委盼陆委会改名中国事务委员会 张小月：不符规定

民进党立委苏巧慧日前提案修正《行政院组织法部分条文修正草案》，盼将台湾行政院的大陆委员会，改为“中国事务委员会”，并裁撤侨务委员会。陆委会主委张小月今天（6日）立法院受访时强调，处理两岸事务是依据“宪法”与《两岸人民关系条例》；如果改成中国事务委员会，并不符合上述条例规定。

据联合新闻网报道，立法院内政委员会今审查明年度中央政府总预算案关于陆委会收支部分，张小月列席并备询。

她在会前针对立委提案盼将陆委会改为中国事务委员会表示，根据《两岸关系人民条例》，台方叫做“台湾地区”，对岸叫做“大陆地区”，陆委会也是依此叫做大陆事务委员会。

她表示，如果改成中国事务委员会，并不符合《两岸人民关系条例》的规定，“还是维持原来的名称是比较恰当、比较好的”。

至于苏巧慧这项提案是否不符合政府立场，张小月说，对于立委的提案都表示尊重。不过，还是应该要根据“宪法”与《两岸人民关系条例来》处理才恰当，名称才一致。

据报道，立法院司法及法制委员会日前初审通过《刑法部分条文修正草案》。未来三读修正通过后，“共谍”均能适用“外患罪”，洩密罪将从一年至七年有期徒刑，提高为三年至10年，战时洩露更可重判死刑。

目前两岸关系不佳，对于上述修法是否可能激怒大陆，张小月说，对于危害“国家”安全的犯罪行为，现行的法律确实有不足，处置太轻。

她指出，为了补强不足，确实需要有些修正，“这是法律问题，与政治及意识形态没有关系”。

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