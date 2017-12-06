星巴克亚洲今在上海开启首家全沉浸式咖啡体验店

继西雅图臻选烘焙工坊落成之后，世界知名专业咖啡烘焙商和零售商星巴克今天（6日）在上海，开启亚洲首家全沉浸式咖啡体验门店。这也是其首家海外臻选烘焙工坊。

据中新社报道，位于上海闹市商圈的烘焙工坊，面积约2700平方米，规模为全球最大。

在这个“咖啡奇幻乐园”，走进圆形剧院式建筑大门，一座装饰有1000多个中国传统印章和篆刻图案、两层楼高的巨型铜罐映入眼帘，1万个六边形组成的木制天顶别具特色。

此外，巨型铜罐上手工镌刻着星巴克和咖啡的故事。

在这里，人们可以看到一颗颗绿色生咖啡豆经过烘焙，通过天顶“咖啡交响管”落入吧台储豆罐，最终被制成香醇咖啡的全过程。

据悉，中国是星巴克全球发展最快的市场，上海在全球拥有星巴克门店数量最多。

星巴克咖啡公司董事会执行主席舒尔茨（Howard Schultz）今天表示，上海烘焙工坊凝聚了星巴克47年来的零售创新，又完美融合了丰富璀璨的中国文化。

星巴克中国首席执行官王静瑛则表示，烘焙工坊未来会成为星巴克的“创新实验室”。星巴克方面还表示，对在中国长期发展充满乐观与信心。

据报道，上海烘焙工坊设有星巴克在中国首个3D打印而成的茶瓦纳（Teavana）吧台。浅青玉色的茶瓦纳吧台，灵感来源于中国传统陶瓷茶具。星巴克在向中国数千年茶文化致敬的同时，给人们带来时尚茶饮体验。

上海烘焙工坊也是星巴克全球数字科技含量最高的门店之一，被称为“智慧门店”。人们可通过AR扫描功能，开启沉浸式体验之旅。

店内进口设备涉及咖啡品种研制、加工展示及展销、品鉴及餐饮服务等一系列经营环节。

上海浦江出入境检验检疫局方面今天表示，该部门率先在进口成套设备监管领域，采用了非侵入式合格保证加事中抽查检验、事后监督管理的创新模式。

出入境检验检疫部门透露，正式运营后两年内，上海烘焙工坊一旦发生涉及安全、卫生、环保及质量安全的缺陷问题，该部门将可及时获得信息。

开业之际，星巴克宣布，星巴克基金会和星巴克中国计划未来五年、在华投入约1.32亿元人民币（2700万新元），用于通过创造机会帮助弱势群体，精准扶贫，将帮助改善云南咖啡种植农户及其家庭生活。

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