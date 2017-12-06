汪洋：中国旗帜鲜明地反对保护主义

为期三天的2017《财富》全球论坛今起在广州举行。中共中央政治局常委、国务院副总理汪洋今早在论坛开幕式上致辞说，中国决心与各国一道坚定不移地扩大开放，推动贸易与投资的自由化与便利化，维护以自由贸易为核心的多边贸易体制。

汪洋说，世界需要正向互动的开放主义，中国旗帜鲜明地反对保护主义，愿与各国根据形势变化共同协商，完善多边规则。

本次财富论坛的主题为“开放与创新：构建经济新格局”(Openness & Innovation: Shaping the Global Economy)，将重点关注全球化和数字化两大主题。

这是《财富》全球论坛首次在广州举行，也是中共十九大之后，在中国举办的首场重大的国际商界盛会。至此，上海、香港、北京、成都、广州几个城市都举办过了《财富》全球论坛。

苹果公司CEO蒂姆﹒库克（Tim Cook) 、福特公司执行董事长比尔﹒福特（William Clay Ford, Jr.）、爱立信公司集团总裁兼首席执行官鲍毅康(Börje Ekholm)、阿里巴巴集团董事局主席马云、腾讯控股有限公司董事局主席兼首席执行官马化腾等世界500强企业高层、超过1000名中外各界代表将出席本届论坛。（曾实广州报道）

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