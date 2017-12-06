中正纪念堂首当其冲 台湾通过立法清除威权象征

台湾立法院昨晚（5日）三读通过促进“转型正义”条例（以下称促转条例），台当局将规划清除威权象征，包括中正大学、中正纪念堂等更名也将提上时程。

据中通社今天（6日）报道，民进党上台后推动“转型正义”，民进党立法院党团提出的促转条例草案，昨天进入表决并最终通过。

条例明定，行政院下设促进转型正义委员会，促转会五大任务分别是开放政治档案；清除威权象征、保存不义遗址；平复司法不法、还原历史真相，并促进社会和解；不当党产处理及运用；其他转型正义事项。

条例定义“威权统治时期”指1945年8月15日起到1992年11月6日止。

行政院发言人徐国勇随后表示，会依照期程，执行促转条例的条文内容。

中国国民党不具名人士表示，国民党史馆里的检举函、情报工作等都属机密资料，一旦充公，可能被民进党拿来作为攻击国民党工具，过去案件都可能翻案再审，影响范围可能远超过党产会对国民党的追查。

促转立法也让“去蒋化”有了法律依据。台文化部长郑丽君今天指出，威权象征的移除，首先要面对的就是中正纪念堂的转型。

此外，促转条例写明：“出现于公共建筑或场所之纪念或缅怀威权统治者之象征，应予移除、改名，或以其他方式处置之。” 因此，全台湾校名有“中正“的学校可能要改名。

台教育部长潘文忠受访时指出，学校属于公共场所，促转条例相当明确，必须要依法处置。后续会跟学校、地方政府依条例内容做适法上的研处。

至于校内的蒋介石铜像，潘文忠说，条例内容确实提到，公共场所威权的文物必须处置，一样需和相关单位做适法性上的研处。

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