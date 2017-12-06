吉林官媒今刊全版专题 谈核武防护知识

朝鲜半岛局势近期再度升温，更引起“开打核战”的忧虑。吉林省位处中朝边境，当地官媒《吉林日报》今天（6日）第五版整版刊文，详细谈及核武器常识及其防护知识，引起外界关注。

据香港东网报道，文章共分四篇，第一篇是“核武器常识及其防护”，当中包括七项，分别是“核武器的定义”“核武器的特点”“核武器的爆炸方式及外观景象”“核武器威力的表述单位”“核武器的杀伤破坏因素”“核武器的防护”，以及“核事故的防护”。

第二篇“核防护”列出核事故定义，提出三点防核建议，包括人员应迅速撤离到安全地区，来不及撤离人员不要外出，要关闭门窗，堵塞通气孔，停止一切户外活动，视情形开窗通风；

外出则要配戴口罩、风镜、帽子、面纱巾等。扎好“三口”（领口、袖口、裤脚口），减少暴露部位，免受污染。此外，要及时服用碘片，防止放射性碘在人体甲状腺汇集。

第三篇的“消除放射性污染”，提醒民众要小心处理衣物方式，而人员皮肤受沾染后，要尽快洗消，头、颈部要用清水和肥皂进行擦拭，还要清洗鼻腔、漱口、擦洗耳窝。

条件允许时，严重沾染的人员应利用肥皂、洗涤剂等全身淋浴，无水时可用乾净毛巾、纱布等乾擦。

此外，误食受沾染的食物和水时，可遵医嘱尽快采取催吐、洗胃、利尿等消除方法。

第四篇“战时空袭与平时灾害有哪些共同特点”，提出战时空袭“包括常规空袭和核、化、生武器袭击”，与平时自然灾害、人为灾害对城市造成的破坏，有许多共同的特点，包括突发性强、杀伤破坏性严重、危害地域广泛。

该篇也指明“现代战争是立体战争，洲际导弹可以打到世界任何一个角落”“不论位于战争前沿还是后方城市，从战争一开始，就面临着空袭的威胁”。

第五篇则指导民众如何整理“生存应急包”。应急包内应有具备收音功能的手摇充电电筒、救生哨、毛巾、纸巾、湿纸巾、呼吸面罩、多功能组合剪刀、应急逃生绳、灭火器防火毡、常用医药品、外伤包扎医用材料、碘伏棉棒等。

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