谈劳基法修法 蔡英文：希望给资方和劳方一定的弹性

台湾总统兼民进党主席蔡英文下午在民进党中常会上表示，去年修改《劳动基准法》(简称劳基法)“一例一休”是在强化对劳动者的保护，但因劳动型态的日益多元，既有的单一标准，无法回应各种现代产业发展的弹性需求，故这次修法是在正常工时等“四不变”的原则下，希望给资方和劳方一定的弹性。

她强调，给予特殊状况的弹性，并不是要把极端现象常态化，该有的把关机制，绝对不会忽略，也不会容许善意的弹性被人恶性的滥用。

立法院社会福利和卫生环境委员会、经济委员会周一联席审查劳基法修正草案，执政的民进党立委在未完全审查所有修正条文下，便以强势表决将该案保留送交院会协商处理，引起在野的国民党和时代力量抗议，社会舆论也对民进党的处理手法不表苟同。

台湾大学等10多所大专院校正发起联署，指责民进党罔顾劳权，漠视民意，反对此次修法，蔡英文和赖清德的民调支持度，特别是在年青人的支持度大幅滑落。蔡英文继昨天在面簿上表示，“我作为总统和党主席，会负起最后的责任”后，今天下午1点半在民进党中常会作发表上述谈话。

她说，这次修法，正常工时不变、周休二日的原则不变、加班总工时不变、加班费计算费率也都不变。这“四不变”，是民进党始终坚持，没有弃守。

蔡英文表示，中小企业正在转型，给予一定的弹性，代表的不是利润的多寡，而是他们是否能够继续存续下去的关键；同样的道理，对于很多基层的劳工朋友来说，弹性代表的，可能不只是加班费，而是一个家庭是否维持收支平衡的关键。

她说：“我了解许多年轻朋友与弱势劳工，对于低薪与过劳的忧心，这些都是我的责任。我们如果要根本性的解决这些问题，关键就在于台湾的经济体质。”

蔡英文保证，在转型过程中，政府对于劳工过劳的问题，必须介入，也一定会介入。她已经要求行政部门务必严格把关，在因应法规过于僵化的同时，也要杜绝过劳的情形出现，要根本性的协助中小企业成功转型，让劳工拥有更好的薪资结构，持续推动基本工资的调升，所有人都应该分享到经济发展的成果。

对于该党被批评为“资进党”，党内同志承受外界批评，她说，中小企业的需求在天秤的一端，理想的劳工权益则在另外一端，找到平衡点，对任何一个政党来说，都是非常困难的事情，在这段时间执政团队的同仁都很煎熬。

她重申，她会负起最后的责任，民进党已经做出决定，所有批评指教，都概括承受。

她呼吁未来一个月立法院协商期，希望同党同志齐一步伐，也欢迎各个在野党透过理性的民主程序，完整反映社会多元的意见，让修法的工作更加完善周延。（联合早报记者庄慧良即时报道）

免费试阅14天