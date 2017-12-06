陝西记者调查“天价停尸间” 遭医院派人狂殴、关进太平间伴尸

陝西广播电视台前天（4日）派记者到一家县级医院调查天价停尸间一事，却被医方派人殴打及关在停尸间。院方放人时，塞了2000元（人民币，下同，407.4新元）“掩口费”给记者，并举起手机向记者拍片，要求他配合笑一笑，否则再施毒打。

事件曝光后，中共周至县委、县政府相关部门已处分院长、副院长及涉疑打人者，同时向记者正式道歉。

据网媒“香港01”今天（6日）报道，2015年，一名孕妇于周至县人民医院分娩后，因出现紧急状况而离世。家属其后入禀起诉医院。法院今年7月判决医院要向死者家属赔偿50余万元。

家属获赔后，去医院打算取走产妇遗体安葬，却被医方告知要缴纳每日150元、总计10多万元的“停尸费”。

陝西广播电视台接报后发现，官方订明二级医院（涉事医院属二级医院）的停尸费只是每天24元。

电视台一名记者本月4日向周至县委宣传部沟通后，便前往医院采访，了解事件。

在记者表示需要求证相关事宜时，李姓院长指使十余位制服男子连环施殴。

据报道，该记者被打得浑身是伤，后来被关在停尸间。对方还扬言说：“你不是要调查太平间吗？让你今儿在里面呆个够！”。

记者被强行拘禁在医院停尸间达数十分钟。记者被放出来后，对方拿着2000元强行塞给记者。

这期间，多人持手机拍摄视频，并要求记者“配合笑一下”，否则便是一顿毒打。

记者再次见到摄像机时，发现机体遭到了不同程度破坏，手机与摄影机内的重要内容已被人为删除。

事件曝光后，周至县公安局已对行政拘留涉及打人的六人。

周至县卫计局昨天（5日）通报，对县人民医院院长做出停职检查，对涉事的副院长给予撤职处理，责成县人民医院积极主动对被打记者进行治疗、赔偿；在县卫计系统开展纪律作风大整顿活动。

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