台北公寓火灾酿一死 两层楼被隔成22板间房

台北市八德路一栋五层高公寓昨晚（5日）发生火灾酿一死一伤，警方初判起火原因是住户使用电磁炉不慎，今天（6日）将屋主等三人送办。此外，据警方了解，起火的四楼和五楼，被隔成22间板间房出租。

据中通社报道，该公寓在昨天晚间8时许传出大火。台北市消防局共救出七人，其中一人身体不适送医。

消防约一小时后扑灭火势，在楼梯间找到一具焦尸，怀疑是逃生不成的62岁女租客。

据调查，起火的是四楼，延烧到五楼的加盖建筑。由于是木板隔间，火势猛烈。

起火原因疑似为50岁男性租客使用电磁炉热汤，过程中离开而酿灾。

据报道，该公寓的吴姓屋主以每个月4万元（新台币，下同，1800新元）出租四楼和五楼给汪姓二房东，汪再将四楼以木板隔成15间房、五楼隔成七间房，每间房间每间只有二到三坪（约六平方米至10平方米），平均5000元出租。

警方将使用电磁炉不慎的男子依过失致死及公共危险移送侦办；吴姓屋主和汪姓二房东则依业务过失致死及公共危险罪嫌函送法办。

台湾近月来已经发生多起公寓火灾。其中新北市一处公寓上月也是四、五楼共25间板间房出租套房火灾，造成九人死亡，承租者多为外籍移工。

新北市因此发起“清楼专案”，出动600人清查全市近千户老旧公寓。

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