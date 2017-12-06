马云：每天晚上都睡不好 担心企业被淘汰

阿里巴巴集团创始人兼董事局主席马云今天（6日）在一场论坛上透露：“我每天晚上都睡不好，担心我的企业被淘汰了。”

据腾讯财经报道，马云是在出席主题为《新前沿》的主题会议，与《财富》杂志总裁、时代集团首席内容官穆瑞澜进行现场访谈时，作出上述表示。

马云否定阿里巴巴垄断电商市场。他说，没有多少企业敢保证自己能存活五年，雅虎没了，阿里过去经历许多挑战，重生了18次，“我每晚睡不好，担心被淘汰，掉队。”

马云表示，要时刻保持忧患意识。要像小公司运营，大公司容易缺乏活力，当今世界不见得越大越好，不代表越大盈利越强。他指出，现场的世界500强的规模和盈利能力，不见得比中小企业强。

马云在谈到与亚马逊之间的区别时称，亚马逊是一家电商企业。阿里巴巴不同，阿里巴巴不是一个电商公司，是赋能公司，帮助大家做电商。

谈及腾讯，马云赞赏对方是伟大企业，技术上与众不同，非常令人敬佩。他说：“我会跟他们竞争，但并不代表我要恨他们。”

另一方面，穆瑞澜问及“阿里巴巴是否已经达到顶峰”时，马云表示：“我们的目标是个百年企业，我们刚刚18岁。我们还只是个小孩、小婴儿。”

马云还指出，自己觉得很多互联网企业有点急功近利，希望今天投资明天就获得回报。他说：“我们（阿里巴巴）有18年岁了，但是在最初的9年我们是一塌糊涂的”。

谈及为什么跨界拍电影《功守道》，马云说，生活比商业有意思，自己喜欢功夫，唱歌，过得更开心一点。

他表示，自己花了10天时间，朝九晚九，没想到拍电影这么辛苦，但很开心。

据报道，在此之前，马云还接受了CNBC的采访。在谈到关于美国总统特朗普说中国“窃取”了美国的工作机会时，马云表示，中国并没有夺走美国的工作岗位，中国还创造了许多工作职位。

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