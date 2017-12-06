缺席丁磊饭局 马云：搞得像帮派

世界互联网大会昨天（5日）在浙江乌镇闭幕，但互联网富豪之间的“口水战”并未结束。阿里巴巴主席马云昨天首度回应为何缺席科企大佬们在乌镇的饭局。他说，来乌镇应该多做些其他事情，“（网易公司创办人）丁磊饭局搞得像帮派一样”。

据香港《星岛日报》今天（6日）报道，第四届世界互联网大会上星期天开幕当天，丁磊按过往三届的惯例，设宴招待各科企同业老总，包括腾讯马化腾、百度李彦宏、小米雷军、京东刘强东等。

刘强东与美团网CEO王兴今年也在乌镇首办“东兴宴”，但两场饭局，马云均没赴会。

被问及为何不参加，马云昨天对中国传媒说：“我没有想过参加还是不参加，反正也没人邀请我，当然邀请我也不一定有时间，我觉得来了应该多做些其他的事情，要关心来了乌镇你表达了什么信号，你学到了甚么，分享甚么东西可能更重要。”

马云也说：“丁磊请吃饭挺好，但这两年可能被贴上了标签，搞得像帮派一样。如果我要搞饭局，可以把全世界的人都请来，请来一帮土豪，在全世界都是顶级的，还真没几个人请得起我的饭局，但这没有意义。”

另一方面，马云和竞争对手刘强东近日就扶贫一事“隔空交火”，马云疑似暗讽京东是“小公司”，扶贫“格局”不高。

刘强东随后在大会发言时反击，并疑似暗讽马云“一个月赚几十亿让人很痛苦”的言论，又说中国仍有数千万穷人，是“我们富人的耻辱”。

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