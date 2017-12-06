奥巴马与中国微商握手合照 一次至少25万人民币

中国网络近日疯传多位“微商”（通过微信、微博等社交软件开店）负责人与美国前总统奥巴马合照。由于照片中的奥巴马表情和姿势相若，让不少网民质疑有关照片是“P图”。

据网媒“香港01”今天（6日）报道，后来有消息证实，这些微商与奥巴马的合照都是真的，而且“有片有真相”。原来，奥巴马在早前访华期间出席一场企业活动，微商只要向主办单位付25万至30万元（人民币，下同，6.11万新元），就能和他握手合照。

据报道，奥巴马上周二（11月28日）抵达上海，翌日在北京与中国国家主席习近平会面，为他卸任总统后首次访问中国。

《新京报》指出，奥巴马在28日出席上海第三届全球中小企业峰会，先向在场2500多位中国企业家发表主旨演讲，会后再与一众微商合照。

主办机构、全球中小企业联盟的徐先生称，活动门票至少5980元，和奥巴马合照则要额外收费，每位25万至30万元。

他说，当天有100人与奥巴马合照。粗略计算，主办单位至少收到2500万元。

不过，奥巴马能分到多少，甚至是否知悉“25万一张合照”，也就不得而知了。

由于照片中的奥巴马表情和姿势相若，加上同一时间有那么多微商与他合照，让不少网民一度质疑有关照片是“P图”，或是在蜡像馆拍下的。

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