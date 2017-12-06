促转条例要清除威权象征 台退辅会表态不拆蒋介石铜像

台湾立法院通过促进“转型正义”条例（促转条例），规划清除“威权象征”等引发关注。台军队退除役官兵辅导委员会（退辅会）主任委员李翔宙今天（6日）表示，从服务照顾角度出发，荣民之家的蒋介石铜像或照片等纪念设施，不会因为“转型正义”而拆除。

据中通社报道，立法院院会昨晚（5日）三读通过促转条例，由行政院下设促进“转型正义”委员会，规划开放政治档案、清除威权象征，平复威权时期司法不法等任务，并于提出完整调查报告后解散。

据报道，促转条例第五条称，“出现于公共建筑或场所之纪念或缅怀威权统治者之象征，应予移除、改名，或以其他方式处置之”。因此，台国防部与退辅会未来是否仍要纪念蒋中正，成为各界关注焦点。

立法院外交及国防委员会今天审查退辅会2018年度预算。列席委员会的李翔宙受访说，成立退辅会照顾荣民是蒋介石当年的指示，退辅会辖下各荣民之家的蒋介石铜像或照片等纪念设施，不会因为“转型正义”而拆除。

他指出，1954年蒋介石指示行政院成立退辅会。蒋介石当时也说，照顾退除役官兵，不只是责任问题，而是良心问题。

李翔宙进一步说明，从服务照顾角度来说，要缅怀当年，因此指标纪念性人物要保存。“转型正义”确实在做，但指标性的纪念必须保存；荣民以这指标接受退辅会的服务照顾，这是互动的共识。

对于促转条例订明要清除威权象征，台国防部发言人陈中吉则回应称，法令尚未正式公告，相关细部因应与配套，国防部还需要研讨评估与规划。

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