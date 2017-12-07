库克：乐观认为中国App Store下架产品还会上线

苹果首席执行官库克6日表示，他乐观认为今年从中国App Store下架的一些受用户欢迎的APP还会上线。

路透中文网报道，今年苹果数十个APP从中国的App Store下架，包括即时讯息APP和VPN服务。库克在广州举办的《财富》全球论坛上表示，“我希望过段时间，下架的产品还会上线。我对此抱有很大希望，也很乐观，”他还说一直在努力寻找合作的领域，如果因此而被批评，那就顺其自然好了。

报道指，苹果和Alphabet Inc旗下谷歌的应用程序商店为两家公司带来数以10亿美元计的全球营收，中国也是一个关键的目标市场，因该市场的用户很大程度地倚赖两家公司的手机来应付日常工作，从杂货消费到预约美甲服务等等。

库克称，尽管近几年因本地竞争对手的高端手机持续扩张，苹果手机的市占率下滑，但iPhone X在中国市场的表现让他相当满意。

库克指出，中国最大社交网路暨游戏业者腾讯是个很好的伙伴，对于该公司创始人马化腾给予很高评价。

腾讯今年稍早在微信上推出迷你应用程序后，一度引发其与苹果间的争端；微信试图在其应用程序中创造出一个生态系统，并有可能发展成独立的作业系统。

报道称，两家公司近期看来已经谈和，苹果中国应用程序商店于8月底开始接受微信支付。苹果中国应用程序商店排行居前的游戏多是由腾讯制作，为双方创造价值。

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