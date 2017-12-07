柯文哲：别成胜利者的正义

促进转型正义条例三读通过，台北市长柯文哲6日说，支持转型正义，但条例通过了，怎么做还是要讨论，若搞成胜利者的正义就失去意义。

台湾联合报报道，桃园市长郑文灿、嘉义市长涂醒哲表示，促转条例的核心是还原历史真相跟回复人民权益，条例并未直接涉及路名与公园名称更改议题。云林县长李进勇认为，更改路名、校名牵一发动全身，待政策明确再视地方需求研议。

新竹县长邱镜淳说，做人要饮水思源，不能过河拆桥。很多桥梁、路名都由在地民众决定，中央应尊重民意。南投县长林明溱说，看不出改路名、校名和正义有哪些关连，希望政府先务实改善经济，不要劳民伤财。

新北各行政区几乎都有中正路，且是要道。板桥中正路梁姓住户批评政府，“执政无能，乱搞最会”，住了几十年忽然要改路名，“有多少证件要改你们知道吗？你们要来我家办吗？”

高雄市有三个“中正里”，旗山区中正里长郭舜明批评政府，拼经济“无半撇”，只会拼这种有的、没有的，以后改成“英文里”好了。苓雅区中正里长胡维成说，里名若改，户籍、地籍资料都要改，里民骂死了。凤山中正里长邹家骏则是无奈地说，“政府要怎样就怎样吧！”

另外，桃园市长郑文灿昨天表示，桃园慈湖两蒋文化园区并无个人崇拜味道，不会拆除，也不会更名。园区雕塑公园是全台唯一为个人雕像设立的纪念公园，有近两百座的蒋中正铜像。行馆陈列蒋中正生平事迹，展示许多两蒋（蒋中正、蒋经国）照片、墨宝与复刻物品。

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