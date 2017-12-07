台政院买广告护航劳基法 网友：买广告打自己脸？

劳基法修法初审通过，台湾民众却不买单，劳团发起抗议活动，网友也贴出各种恶搞文宣讽刺恶法。台湾行政院今天在台湾三大报买下半版广告，藉由中小企业老板与中年劳工的心声，强调超过6成的人需要兼职增加收入，因此需要修法赋予弹性，但此广告一出又被网友骂翻。

台湾联合新闻网报道，行政院的广告标题是“改变，是为了最辛苦的你”，广告带出一位公司只有十几人的老板自述，修法后旺季无法再要求工人加班，有时干脆想把公司收了，但不知这十几个家庭要怎么办。另外还有一位中年劳工的心声，他表示光是本薪养家困难，总要靠加班补贴，但老板说照规定不能再多加了，他为了家用还要再去找另一份工，这样是比较好吗？

广告指出，根据劳动部今年5月的周休二日修法意见调查，60.3％的人想要兼职增加收入，全台有约三分之一的劳工月薪不到3万（新台币），另外还有140.8万家中小企业养活881万人，所以劳基法修法是要保障最弱势劳工的权益，也赋予弹性，让中小企业可以充分发展，提供就业机会。

台网友表示：“不就是薪水低才要加班？本末倒置”、“还好没说加班也是做功德”、“60％劳工要靠加班过活，这国家还正常吗？”、“这种数据也好意思拿出来当政绩”、“为什么不提高基本薪资”、“哪有人买广告来打自己的脸？”

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