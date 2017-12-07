央行称IMF报告对中国金融体系压力测试表述未全面反映测试结果

针对国际货币基金组织和世界银行公布中国金融部门评估规划报告，中国人民银行周四（7日）称，总的来看报告对中国金融体系的评价是客观、中肯的，但也存在少数中方不完全认同的表述和观点，包括报告关于压力测试的相关表述未能全面反映测试结果。

路透中文网报道，中国央行网站刊登的新闻稿称，事实上，根据评估团按国际通行做法开展的银行业压力测试，在极端情景假设下，占参试银行总资产65%以上的银行的核心一级资本充足率仍能保持在7%以上，中国金融体系表现出较强的风险抵御能力。

关于银行业的资产质量，近年来中国银行业加大不良贷款核销和处置力度，是不良贷款率保持在较低水平的重要原因。2017年以来，包括国企在内的企业利润大幅回升，许多地方政府债务也对应未来有现金收益的资产，不良贷款率被低估的余地不大。

央行表示，下一步，中国政府相关部门将结合金融体系实际情况，继续推动金融业深化改革、健康发展，切实防控风险。同时加强与国际组织的合作与交流，为维护全球金融体系稳定做出更大贡献。

国际货币基金组织(IMF)在周三公布的报告中指出，中国应将金融稳定的重要性置于发展目标之上，因追求地区成长目标和协助企业避免大量失业已造成债务飙升，尤其是地方政府的债务水平。

同时，报告认为，尽管金融体系面临一定的潜在风险，但中国高度重视并已着手采取有力措施防控风险、完善微观审慎监管，并通过设立国务院金融稳定发展委员会加强宏观审慎管理和系统性金融风险防范。

此外，报告对中国在完善反洗钱和反恐怖融资法律和监管框架方面的进展也给予了高度评价。

报告建议中国加强金融集团监管，从前瞻性角度进一步加强银行资本监管，确保相似产品受到一致性监管，加强数据收集、信息共享和系统性风险监测，强化危机管理框架，增加金融市场基础设施韧性，提升金融科技的监管框架，继续构建更具普惠性的金融部门，健全多层次资本市场体系。

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