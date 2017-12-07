空姐被曝“偷吃”乘客飞机餐 航空公司：已停飞调查

近日网上曝出“海南航空空姐吃多份乘客飞机餐食”的视频。对此，海航旗下乌鲁木齐航空7日凌晨回应称，确认视频中的空姐为乌鲁木齐航空公司乘务员。该乘务员当天并未按照标准流程对剩余餐食进行处理，擅自将其打开试吃，已给予其停飞调查。

观察者网报道称，11月30日，乌鲁木齐航空某航班落地银川前45分钟时，一乘务员未对剩余飞机餐进行处理，试吃数份餐食被拍下。有网友称这名空姐是海南航空空姐“该空乘人员面前摆了一排飞机餐，而她竟然每盒都吃了一口”。

海航旗下乌鲁木齐航空12月7日凌晨通过官方微博回应称，近日有媒体报道《海南航空空姐吃多份乘客飞机餐食》事件，经内部排查，确认视频中的空姐为乌鲁木齐航空公司乘务员。该乘务员当天并未按照标准流程对剩余餐食进行处理，而是擅自将其打开试吃。此乘务员的个人行为严重违反航空公司客舱服务规范相关条例。

乌鲁木齐航空称，针对该名员工的违规行为，已经给予其停飞调查处分，并全面排查，确保乘务组执勤期间严格执行餐食处置流程，避免类似情况再次发生。

新京报随后采访了乌鲁木齐航空公司的相关人士，得到回应称“这个事情公司非常重视，我们对这个事情进行了清查，目前确认视频中的乘务员确实是我们公司。调查确认乘务员是在发餐之后，对剩余餐食进行了不正规的处理。网上流传的视频拍摄于班机落地前45分钟左右。（乘务员）在完成所有的客舱工作之后，在整理客舱的时候，发生了这样的事情。”

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