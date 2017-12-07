美不认同市场经济地位 中国商务部：将国内法凌驾于国际法

近期，美国政府正式向世贸组织提出反对中国市场经济地位。中国商务部新闻发言人高峰7日在商务部例行新闻发布会上对此表示，美方在世贸组织争端解决机制中提交的所谓“中国是非市场经济国家”的陈述，是将本国国内法中间的所谓6条评判标准凌驾于国际法之上的做法。世贸组织规则是各成员普遍遵循的国际贸易法律体系，希望美方的做法不是对国际规则的无视。

澎湃新闻报道，高峰指出，“昨天，世贸组织争端解决机制就中国诉欧盟反倾销替代国做法案举行了听证会，中方在会上全面阐述了自己的观点。我们不知道美方作为该案的非直接当事方，也就是第三方，在听证会的前几天高调释放这个信息的用意，也希望专家组能够公正对待此案，按照国际法准则公正做出判断。我们始终强调中国会认真履行世贸组织规定的义务，但必须享有世贸组织的各项权利，所有世贸组织成员都必须如期履行中国加入议定书第15条的有关国际义务。关于美方在反倾销实践中的替代国做法的问题，中国诉诸世贸组织，我们敦促包括美方在内的个别世贸组织成员，切实全面履行世贸组织义务，共同维护多边贸易体制。”

关于中美经贸关系，高峰表示，中方始终认为，中美经贸关系的本质是互利共赢，自海湖庄园成功会晤以来，中美两国元首保持密切沟通，为两国经贸关系的健康稳定发展指明了方向。特朗普总统11月份刚刚对中国进行了成功的国事访问，两国元首就致力于互利共赢的中美经贸合作达成了一系列的重要共识，两国企业在特朗普总统访问期间取得了历史性的商业合作成果。可以说，两国业界对于继续推进双边经贸各领域的合作有了定心丸。

高峰强调，中美经贸关系发展近40年来，虽经历风雨，但始终前行。中方一直珍视稳定的、可预期的双边经贸合作关系，并为此不懈努力。但是美方近期接连发起针对中国产品的贸易调查，不断释放负面信息，引起中美双方企业尤其是有意愿与华合作，开拓中国市场的美国企业的普遍担忧。“我们认为这种做法是不具有切实性的，贸易保护如同饮鸩止渴，只有开放合作才能扩大共同利益。从长远看，我们希望美方是在真正维护企业的利益，在处理贸易摩擦的问题上，我们始终认为双方应该妥善管控分歧，通过加强对话与协商，包括推动两国业界的沟通与协调加深彼此的理解，推进互利共赢的经贸合作，我们还会继续为此做出努力，希望美方能够与我们相向而行。”

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