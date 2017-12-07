北京清理建筑物天际线 拆上万“违规招牌”

11月下旬，北京市城市管理委员会、规划和国土资源管理委员会、城市综合管理行政执法局发出联合通告，要求按照有关规定，展开“集中清理建筑物天际线”的专项行动，清理市内违规户外广告和各种招牌。行动开始至今已拆卸上万块招牌，其中包括百度、中储粮、华夏银行等大型企业，以及学校、医院等。

据香港01网站报道，通告称，将按照今年9月出台的《北京市牌匾标识设置管理规范（修订版）》，拆除所有不符合规定的广告招牌，各级党政机关、事业单位、驻京部队、驻京机构、国有企业要“带头自拆”。

北京市城管委相关负责人介绍，建筑物楼顶禁止设置牌匾、标识、广告等，已有的也要清理拆除，核心城区、长安街沿线、二三四环沿线是重点。经过各区视察计算后发现，全市需要拆除的违规广告牌匾超过2.7万块，目标在今年内全部清理。明年1月，市城管委将会同相关部门逐条道路进行市级验收。经过清理整治，截至12月初，全市已清理至少8956块违规招牌。

据了解，北京市内大型吊臂车近日频频“出动”，至今已拆卸超过一万块招牌，包括知名企业如百度、国企中储粮总公司，“老字号”护国寺小吃店、松鹤楼餐馆，中共总书记习近平曾光顾过其连锁分店的庆丰包子铺，还有医院、学校、银行等。

据了解，拆除后建筑物只能使用在规划部门备案的大楼名称，悬挂位置在3楼以上，距离屋顶线不小于0.5米。同时，字体大小也有限制，建筑物名称字体本身高度不超过2米，单位名称字体本身高度不超过0.8米。新的牌匾标识禁止使用不锈钢等高反光材料，也不能用外射光源，只能用内投光源。

此外，微博认证为“中国国际广播电台Hit FM主持人Andy、声动中国最受欢迎主持人”的网民“Andy 887”4日贴出图片，显示中国国际广播电台的墙外招牌被拆除，一旁的“CRI”也消失。值得一提的是，“中国国际广播电台”这八个字是由中共前领导人邓小平所题写。

拆除前领导人的题字其实也有前例。2015年8月31日，中共中央党校移除该校门口的卧石，上面有江泽民所题写校名。 官方当时回应称，移除是为了交通安全，方便行人，不意味着对江泽民的不尊重。

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