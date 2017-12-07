老龄办：预计2050年中国老年人口占亚洲五分之二

中国全国老龄办副主任、中国老龄协会副会长朱耀垠指出，预计到2050年，中国老年人口将达到4.8亿，约占届时亚洲老年人口的五分之二。

中新社报道，6日，中国老龄协会、中国人民大学和联合国人口基金驻华代表处共同主办的2017金砖国家老龄会议在北京举行。朱耀垠在作主旨演讲时作上述表示。

朱耀垠指出，目前，中国人口老龄化的严峻形势突出表现在三个方面：一是老年人口规模大。中国是目前世界上唯一一个老年人口过两亿的国家。预计到2050年，中国老年人口将达到4.8亿，约占届时亚洲老年人口的五分之二。二是人口老龄化增速快。从2000年到2050年，全球人口老龄化水平将上升12个百分点，而同期中国人口老龄化水平则上升24个百分点。三是应对任务艰巨。与发达国家相比，中国是在尚未实现现代化、经济尚不发达的情况下进入老龄社会的，具有“未富先老”的特点。

同时，中国人口老龄化的快速发展，与工业化、城镇化相伴随，与家庭小型化、少子化相叠加，与经济发展新常态和社会转型相交织，应对人口老龄化的任务异常艰巨。

此外，老龄事业发展与广大老年人的期盼还有不小差距，社会养老保障水平较低，失能、失独和农村留守老年人养老存在的矛盾和问题较多；应对人口老龄化的一些关键制度和服务体系建设还相对滞后；养老服务业发展不平衡问题仍较突出，农村养老设施和老龄服务供给不足。

朱耀垠说，当前，中国正处于全面建成小康社会的决胜阶段，按照普惠和特惠相结合、一般性制度安排和专项制度安排相结合的原则，进一步强化老年人社会保障和基本公共服务，特别是加大对困难老年人的社会救助和精准帮扶力度，解决好他们生活中的突出困难和问题，确保这部分老年人同步进入全面小康社会。

他表示，在全面评估和有效分析的基础上，精准对接老年人养老服务需求。进一步健全完善养老服务体系，重点发展居家养老服务，积极开展“互联网+养老服务”行动，推动社区服务、养老服务向家庭延伸，促进养老服务供给的便利化、智能化。

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