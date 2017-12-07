马云首度回应：有人一定要把我跟赵薇放在一起

赵薇夫妇与阿里巴巴集团董事局主席马云的八卦消息此前一度流传。12月5日，世界互联网大会闭幕后，马云在乌镇接受《新京报》采访时回应说，“我跟赵薇加起来见面也没超过十次，其中大概至少五次还是因为公益活动在一起。”“这个事情前段时间出的更多。我们后来看了新闻才知道，并且证据确凿，背后有人操纵。有人明确要求必须出现赵薇和马云在一起的照片。”

在赵薇夫妇被中国证监会行政处罚后，赵薇与马云等商业大佬的好友关系再次被强调。新京报报道称，马云说，他见赵薇加起来不到十次，而且其中五次都是因为做公益在一起，赵薇做白血病方面的公益，马云做乡村教师方面的公益。“我就好奇为什么我们总被人放在一起？我也不明白。”“我们后来看了新闻才知道，并且证据确凿，背后有人操纵。有人明确要求必须出现赵薇和马云在一起的照片。”马云说，看网络上的消息，一方面好奇怎么会传出来，另一方面又不能出来讲，越讲越黑。

马云称，这涉及到如何理解商业精神。在马云看来，互联网还是婴幼儿，但对无数年轻人影响力之大堪比社会大学，“中国互联网成为命运共同体，如果大家都是商业竞争，就应该比战略、战术、考核、执行力。而不是比举报比黑稿。”

11月24日，阿里巴巴集团发布声明称，阿里巴巴近日遭遇到一系列有组织、有计划、有规模的组织策划，制造谣言，操纵舆论，攻击诋毁阿里巴巴的违法行为。不仅伤害阿里巴巴，还严重伤害商业环境和网络环境。

马云表示：“我告诉阿里，不要打嘴仗，不要为了阿里而做这件事，我们觉得这是个责任。这是公义，必须要有这个担当。别人很容易把这个当成两家公司、三家公司的竞争，我没兴趣，所以我没评论。但我希望，我们需要有一个环境，商业竞争就是商业竞争，商业竞争不能上升到背后的搞黑洞”。

报道称，时间回溯至2013年7月初，马云首度与赵薇“同框”拜访气功大师王林。半年后的2014年1月，赵薇在微博分享自己画国画的“心得”，晒出与马云一起挥毫泼墨的照片，更大方展示了马云的国画作品。2014年6月，马云和赵薇丈夫黄有龙一起出席了阿里巴巴入股恒大的新闻发布会。同样在2014年底，赵薇夫妇在资本市场上出手，入股阿里影业，成为阿里影业第二大股东。当时，凭借入股阿里影业，赵薇夫妇的身价短时间内就暴涨了40多亿港元，成功套现后净赚10亿港元。

对于赵薇和马云的相识，赵薇在名为《近观马云》的书中给出了答案，在该书中，赵薇并未详述自己结识马云的过程，表示是通过“一场普通的饭局”。

报道梳理发现，赵薇与马云一起露面多次因公益活动。2014年6月17日，马云组织了一个私人晚宴，邀请比尔·盖茨以及中国几位慈善家和商业领袖参加，其中就有赵薇先生黄有龙。

据浙江在线报道，2015年2月15日赵薇现身杭州，代表V爱·白血病专项基金获得来自阿里巴巴集团100万元阿里公益捐赠。马云也到场，共同呼吁爱心人士多关注白血病儿童。

2016年1月17日腊八节，首届马云乡村教师奖颁奖典礼在海南三亚举行，赵薇到场，马云、李连杰、那英、赵薇、汪涵、高晓松、郎朗等明星大腕，为包括陕西在内的西部六省100名获奖老师颁奖。

一年后的2017年1月5日，农历腊月初八，传统的腊八节。马云连续第二个腊八节向乡村教师致敬，同样请来了诸多明星，包括赵薇和李连杰、那英、汪涵、高晓松、朱丹、汪峰、马苏、宋小宝、白若溪、郎朗、韩红等等，号称“半个娱乐圈为老师当配角”，为100名乡村教师颁奖。

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