台湾年度代表字揭晓 2017是很“茫”的一年

“台湾2017代表字大选”票选结果今天公布，“茫”字在52个候选字中拔得头筹，获选为今年的年度代表字。

台湾联合报报道，第1到10名代表字依序为: 茫、劳、忧、乱、虚、荡、滞、厌、变、惜。总投票数为90990票，“茫”字获12445票拿下宝座，“劳”字以9913票紧追在后。

前10名代表字中，除了第9、10名的“变”、“惜”，其余皆是负面字。

“茫”由天气风险公司总经理彭启明推荐。他的推荐理由是：“全球气候变迁濒临僵局，极端天气却持续加大；两岸关系、台湾未来的发展也是'茫然'。在茫然当中，还看不清方向，不同的意见冲突已产生，只有持盈保泰、步步为营，才能面对不确定的变局。”

第二名的“劳”由立法委员蒋万安推荐。他表示“这一年来，大家非常辛苦，尤其政府推动一例一休政策，劳工却没有受惠，反造成物价上涨。接下来劳基法的修法，我们希望更为周延，真正照顾广大劳工朋友。”

“台湾2017代表字大选”由中国信托文教基金会与台湾联合报合办，邀来各界名人专家推荐52个代表字，经25天的民众票选选出。

报道指，“台湾年度代表字大选”活动已迈入第9年。从2008年的“乱”、2009年的“盼”、2010年的“淡”、2011年的“赞”、2012年的“忧”、2013年的“假”、2014年的“黑”、2015 年的“换”到2016年的“苦”，每个字都刻画了当年的台湾社会意向与民众想法。

免费试阅14天