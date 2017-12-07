蔡英文：将增列国防预算 采购重大武器

台湾总统蔡英文今天接见“美国外交政策全国委员会”(NCAFP)访问团时表示，台湾将持续与美国一起努力维持区域和平稳定，也感谢特朗普政府今年6月宣布对台军售，展现对“台湾关系法”的支持；为了进一步强化台湾的国防，未来台湾会增列国防预算支应重大武器采购案。

台湾联合报报道，蔡英文今天在总统府接见“美国外交政策全国委员会”访问团，成员包括美国在台协会前主席薄瑞光和“战略暨国际研究中心”太平洋论坛会长柯罗夫（Ralph Cossa）。蔡英文日前出访友邦，过境夏威夷时，也曾与薄瑞光等人碰面。

蔡英文感谢访宾们长久以来对台美关系的支持，并表示台湾一直积极参与区域的事务，也希望与周边国家共同维护区域的和平与繁荣。

蔡英文指出，过去一年来，执政团队很努力地与理念相近及邻近的国家，一起建立共好共荣的关系，自从去年推动“新南向政策”之后，台湾与这个区域的贸易、旅游及民间交流，都有显著成长。

蔡英文说，政府也不断致力于军队改革、强化国防，上周S-2T型机光荣退役，P-3C型反潜巡逻机也接棒成军；P-3C型机不但强化国防，更能反制潜舰威胁、捍卫国家。另外，高教机国造计划也依照进度，进行得十分顺利。

她最后表示，相信台湾的努力，大家都看得到；台湾不但是值得信赖的伙伴，同时也是国际社群中负责任的一员。她很期待听取访宾们对上个月特朗普结束亚洲行之后台美关系发展的观察，一起讨论如何让台美关系更深化、更紧密。

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