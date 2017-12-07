国家信息中心范剑平：明年中国经济增长为6.5%左右

中国国家信息中心首席经济师范剑平7日在华泰期货于上海举办的2017年机构投资者年会上对2018年中国经济运行进行了展望。他认为，2018年中国经济增长为6.5%左右，外需和消费将呈现新亮点。

中国证券网报道，范剑平认为，2018年中国经济继续L型，向下的力量主要是地产调控的滞后影响、资金成本上升的滞后影响。向上的力量主要来自企业利润表和资产负债表改善带来的扩张，居民收入增加带来的消费提升，GDP仍能保持在6.5%左右。从三驾马车看，固定资产投资承压，消费和外需是支撑。PPI预计将上涨3.5%，涨幅比2017年回落近三个百分点。CPI预计将上涨2.5%，比2017年提高近一个百分点。PPI和CPI剪刀差显著收窄。宏观政策继续保持稳定，积极财政政策和稳健货币政策更偏向中性。人民币汇率趋势性贬值结束得到确认，2018年将在6.5-6.9之间波动。

范剑平认为，未来在诸多需要高度社会分工和产业链协同的领域，中国具有比较大的优势。纵观国内成功实现技术赶超的领域，如高铁、5G均具有上述特征。结合中国的特有优势，中国的产业升级将以互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合为突破口，推动中国产业向产业链、价值链、创新链中高端转移。高科技、大消费、泛娱乐和智能养老将成为四大产业风口。

范剑平特别指出，在工业去产能和房地产去库存取得初步进展后，2018年中国将有条件开始金融去杠杆，为全国宏观杠杆率下降准备条件。

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