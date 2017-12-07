共青团中央下属两公司将划拨光大？ 回应：未接通知

停牌两周后，中青旅于12月5日开始复牌。在复牌公告中，中青旅仍未透露停牌公告中所提及的重大事项，仅称该事项或涉及中青旅实际控制人的变更。

澎湃新闻报道，12月6日，有市场消息称共青团中央下属两家上市公司中青旅和嘉事堂将无偿划拨中国光大集团，此方案已获相关部门批准，不日将签约。同日，中青旅相关负责人未对此给出回应，仅表示尚未得到通知，以公司未来发布公告为准。

报道称，有关中青旅将易主一事市场早有传言。2016年8月中共中央办公厅曾印发《共青团中央改革方案》，方案中明确提出“改革团中央直属单位”。具体包括对部分直属单位进行整合，移交与团关联不强的生产经营类直属单位，计划到2018年年底，直属单位改革基本完成。

中青旅和嘉事堂是共青团中央目前仅有的两家上市公司，由此也被认为将进行相应改革。

其中，中青旅主营旅行社业务及景区业务，经营古北水镇、乌镇等著名旅游景区，2017年前三季度，实现主营业务收入77.11亿元，归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，同比增长14.25%。嘉事堂则主营医药经营业务，2017年前三季度实现营收36.86亿元，归属于上市公司股东的净利润5755.65万元，较上年同期上涨6.27%。

11月21日，中青旅及嘉事堂双双停牌并披露：公司及控股股东涉及重大事项，“该事项可能导致公司实际控制人的变更”。

在中青旅停牌之后，关于中青旅如何改革的问题，市场出现了两种说法。第一种说法是中青旅或将划转至国资委监管体系下；另一种说法则是与中国旅游集团合并，形成强强联合。

不过，这两种说法也都没有得到中青旅方面的明确回应，仅表示，中青旅的划转问题可能会有进展，但也仍未确定，目前也没有收到具体通知。

12月5日，中青旅复牌，复牌公告中写道：“经与公司控股股东中国青旅集团公司确认，该重大事项仅会导致公司实际控制人变更，但该事项仍在相关部门审批过程中，审批时间尚不能确定。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2017 年 12 月 5 日开始复牌。后续公司将充分关注该重大事项进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露业务。” 关于中青旅实际控制人如何变更一事，中青旅方面始终没有透露。直至12月6日，有媒体报出：共青团中央下属两家上市公司中青旅和嘉事堂将无偿划拨中国光大集团，此方案已获相关部门批准，不日将签约。

这一改革方案与此前市场传言的两种说法都不一致，但该方案是否属实，中青旅方面尚未给出肯定答复。

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