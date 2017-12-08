米其林昨天（7日）宣布正式进驻广州，将于2018年第二季度发布首版广州米其林指南。这使得广州成为继上海之后，米其林指南在中国的第二座评鉴城市。

据中新社报道，米其林指南于1926年建立星级评鉴标准，指南年年更新。据介绍，米其林指南强调匿名评审以及全球统一的五大准则，包括盘中的食材，准备食材的技巧和口味的融合，创新水平，是否物有所值，以及烹饪水准的一致性。这些准则适用于不同国家和地区的美食。

此外，米其林评审员平均每年旅行约3万公里，在不同餐厅用餐约250次。

米其林（中国）投资有限公司总裁方诺德当天称，米其林指南发行超过一个世纪，总发行量超过150万本，已在全球28个国家及地区评选出4.5万家优秀餐厅及酒店。作为全球餐饮的窗口，米其林指南展现了一个国家或地区的美食活力。

米其林与广州市旅游局和广州市商务委昨天也签署了战略合作备忘录。

广州市旅游局局长刘瑜梅称，米其林指南是一本具有百年历史的权威性指南。此次米其林进驻广州，标志着广州美食、广州旅游在国际化道路上又迈出了新的步伐。

广州地区饮食行业协会秘书长符波则表示，米其林指南进入广州，是由广州城市的国际地位和餐饮影响力所决定，同时也将有助于提升广州美食的国际化程度和餐饮品质。

也有业内人士认为，“食在广州”一说早已闻名海内外。米其林指南的到来对广州美食而言可谓是“锦上添花”，“米其林来不来，广州美食都在那里”。

一直以来，米其林餐厅都是高端食材、优质就餐体验的代名词。如果餐厅能够再加上一颗“星”，相当于戴上了一顶“美食皇冠”。

但也有观点认为，米其林评审员相当大比例是外国人。他们能否真正理解中华餐饮文化精髓、看懂粤菜的“门道”，未来米其林指南能否体现广州餐厅的真正水平，仍有待观察。

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