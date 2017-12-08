国民党强调新北选战不能输 元旦启动民调春节前确定人选

台湾2018年县市长选战备受关注，中国国民党新北市党部主委李干龙昨天（7日）表示，新北不能输。为争取更多时间全力辅选备战，2018年元旦党内将启动全民调初选机制，预定春节前夕，初步规划2月5日前确定代表国民党披挂上阵的人选。

据中通社报道，现由国民党执政的新北市，将派谁出征2018选战确保继续“蓝天”颇为瞩目，党内传出参选人包括前台北县（新北市前身）县长周锡玮和新北市现任副市长侯友宜、李四川及李干龙等人。

经过新北党部多日协调，李干龙受访时表示，他和李四川都确定是来“抬轿”辅选，不会参选。

李干龙指出，国民党内参加新北市初选的人选，除了可能参选的周锡玮及侯友宜外，也不排除有其他人的可能。全案已报告国民党主席吴敦义、新北市长朱立伦。

他说，国民党新北市党部于2018年1月会公告初选机制。至于要找哪家民调公司、做几波的民调、民调的题目、民调的时间，以及各方派几位的代表监督等事项，都会邀请相关阵营派员协调，必要时也愿安排电视政见说明会。

李干龙强调，民调的结果是否公开，都会尊重参选各阵营的意见，民调的费用由国民党新北党部负责。

他表示，这次的党内初选一定是场公开、公平、公正的君子之争。无论结果如何，希望各方都要能接受并全力辅选出线人选，团结争取胜选。

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