耿爽：中方将继续积极推动中东和平进程

中国外交部发言人耿爽昨天（7日）在北京的例行记者会上表示，中方坚定支持中东和平进程，支持根据联合国有关决议处理包括耶路撒冷地位在内的中东有关问题。此外，也支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国。

据中新社报道，美国总统特朗普前天（6日）宣布承认耶路撒冷为以色列首都，并将把美国驻以色列大使馆迁到耶路撒冷。

对此，耿爽指出，耶路撒冷的地位问题是巴以争端的核心问题之一，涉及不同民族、宗教感情，复杂敏感。通过对话解决耶路撒冷最终地位问题，一直是国际社会的普遍共识。

他表示，中方坚定支持中东和平进程，支持根据联合国有关决议处理包括耶路撒冷地位在内的中东有关问题，支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国。

此外，中方呼吁各方秉持客观、公正立场，为尽快重启巴以谈判、维护地区和平稳定做出努力。

至于中方对中东问题的未来走向有何看法，愿发挥什么作用，耿爽回应称，中方始终坚定支持并积极推动中东和平进程，支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业。

他指出，中方一直就中东问题包括巴勒斯坦问题，与广大阿拉伯国家，以及其他主要各方保持着密切沟通。长期以来，中方一直在联合国等重要国际场合，为阿拉伯国家仗义直言；中方的公正立场得到了广大阿拉伯国家的普遍赞赏。

耿爽说，中方会继续秉持公正立场，与其他各方一道，积极推动中东和平进程，推动地区局势早日实现和平与稳定。

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