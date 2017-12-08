台湾年度代表字揭晓 2017是很“茫”的一年

“台湾2017代表字大选”票选结果昨天（7日）公布，“茫”字在52个候选字中拔得头筹，获选为今年的年度代表字。

对此，中通社引述政大台文所教授陈芳明认为，“茫”字凸显出蔡英文政府一年多来执政，让人民摸不着头绪。不管在人事变革、立法等重大改革上，社会大众都没有参与讨论的空间，让人民“徒剩茫然”！

据报道，“茫”由天气风险公司总经理彭启明推荐。他的推荐理由是：“全球气候变迁濒临僵局，极端天气却持续加大；两岸关系、台湾未来的发展也是“茫然”。在茫然当中，还看不清方向，不同的意见冲突已产生，只有持盈保泰、步步为营，才能面对不确定的变局。”

陈芳明表示，2017年度代表字“茫”，跟蔡政府有很大关联。执政一年来人事动荡，包括换掉行政院前院长林全、由台南市前市长赖清德递补，施政方向也模糊不清。此外，不管是设立其他专法或是劳动基准法修法等，都没有给台湾社会共同参与讨论的空间。

他例举《劳基法》修法说，不但行政单位（指劳动部）茫然、立委也茫然，不但没倾听民意，还呛劳团“放录音带”，伤透年轻人的心。

“台湾年度代表字大选”由中国信托文教基金会与《联合报》合办，邀来各界名人专家推荐52个代表字，经25天的民众票选选出。

今年第一到10名代表字依序为: 茫、劳、忧、乱、虚、荡、滞、厌、变、惜。总投票数为9万零990票，“茫”字获1万2445票拿下宝座，“劳”字以9913票紧追在后。

“台湾年度代表字大选”活动今年已迈入第九年，年年获得社会各界热烈参与。

从2008年的“乱”、2009年的“盼”、2010年的“淡”、2011年的“赞”、2012年的“忧”、2013年的“假”、2014年的“黑”、2015年的“换”到2016年的“苦”，每个字都刻画了台湾当年的社会意向与民众想法。

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