港保安局长：港非华裔非法入境者涉及案件趋严重

香港特区政府保安局局长李家超昨天（7日）表示，虽然在香港的非华裔非法入境者人数有所回落，但非华裔非法入境者在港涉及的案件趋向严重，包括严重毒品及黑社会活动。

据中通社报道，粤港边界打击偷渡第五次联合工作会议昨天在深圳召开。会上，李家超感谢公安部大力支持特区政府和各地公安边防，打击非华裔“人蛇”的粤港反偷渡专项行动。

李家超表示，自去年2月中展开专项行动以来，内地相关省区公安边防、出入境部门于内地各省区持续打击非法入境活动，共查获外籍非法入境者超过6.7万人，侦破53个有组织的偷渡集团，涉及293宗企图偷渡到香港的案件，涉案人数超过3400人。

同期，香港警务处及入境事务处与内地的执法机关共展开七次联合行动，成功侦破多个跨境犯罪集团，并于两地共拘捕超过120名“人蛇”集团骨干成员，涉及的非法入境者有190人，在香港做“黑工”的有74人。

今年首11个月，在香港被截获或发现的非华裔非法入境者有837人（月均76人），较去年（月均185人）减少了约60%。较2015年高峰期（月均318人）更减少了四分之三，可见行动成效显着。

据报道，内地与香港将加强情报交流，并同意延续打击偷渡专项行动至2019年7月。

李家超会后返抵香港会见传媒时表示，去年非华裔非法入境者在香港犯案的数字较前年上升30%，今年的数字则与去年相若。

他说，局方非常关注非华裔非法入境者在港参与严重毒品案件及黑社会活动。因此，警方已由有组织罪案及三合会调查科成立专门小组，从情报及建立黑点进行打击及预防工作。

李家超表示，两地将针对“蛇头”打击偷渡集团，并加强情报交流。特区政府也会循法例手段加强阻吓，如涉及有组织及严重个案，执法部门将会向法庭申请加刑。

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