台庆富案延烧 有立委爆料金管会“乔”贷致损5.5亿

台海军“猎雷舰案”引发“庆富案”延烧，有立委昨天（7日）爆料指，执政当局金融监督管理委员会（金管会）帮庆富公司“乔”贷，导致纳税人损失5.5亿元（新台币，下同，2500万新元），呼吁检方追查。

对此，中通社引述台金管会称，银行授信业务由各银行独立评估，金管会尊重银行决策。

受爆料牵连的金管会前主委李瑞仓受访时则秀出公文反击，强调庆富当时来金管会要求“调整授信条件”，但他当场回绝。

据报道，身陷罢免漩涡的时代力量立委黄国昌，昨天在立法院召开金管会违法帮庆富“乔”款记者会。

黄国昌在会上爆料，指金管会今年初竟然在庆富公司称有资金缺口时，告诉庆富要怎么做，顺利让银行团变更授信条件，退还5.5亿元。他要求检方追查清楚所有相关人的责任。

黄国昌说，在追查猎雷舰联贷弊案的过程中，对银行提出的联贷相关资料进行逐笔清查后发现，今年1月银行团突然变更授信条件，变更后退还庆富5.5亿元。他质疑说，银行团为何把唯一担保凭藉、已经收取的备偿金退还给庆富？

黄国昌指出，金管会今年1月3日在时任主委李瑞仓主持下，和庆富陈伟志在金管会开会。陈伟志称，军方付款迟延，导致他有资金缺口，要求帮忙协调银行团变更授信条件。

黄国昌说，金管会指导完后，庆富当日马上发文给台第一商业银行（一银），要求变更授信条件。一银则快马加鞭帮庆富，翌日马上通知其他联贷行，说庆富申请做授信条件变更，请其他银行团同意。最后导致的结果就是，竟然还退给庆富5.5亿元。

针对黄国昌指控金管会及前主委帮庆富“乔”钱，李瑞仓昨天当即发出声明反击，并秀出当时公文强调，庆富来金管会要求“调整授信条件”，但他当场回绝。

李瑞仓受访时还痛批黄国昌是在“搬弄是非、制造谣言”，认为黄国昌是为了他的罢免选举在造势。

李瑞仓也称，本来不愿回应太多，但黄国昌把整个金管会都拖下水，“一定要挺身而出”。

李瑞仓指出，今年初庆富陈情，称金管会的法规卡住“潜舰自造”计划，所以才与庆富开了一场会议。未料见面之后，才知庆富是要求调整授信条件。

他说：“我当场告诉他们（庆富），金管会不可能、也不可以介入”，要庆富自己去跟银行团谈。

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