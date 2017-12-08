北京PM2.5月均浓度连续多月创历史同期最低

北京市环境保护局昨天（7日）通报，指今年1月至11月间，全市PM2.5累计浓度为每立方米58微克，同比下降13.4%。其中，3月至11月中，有八个月的PM2.5月均浓度达到历史同期最低。

据中新社报道，根据通报，1月至11月间，北京各区PM2.5累计浓度在每立方米50至69微克之间。今年11月，北京空气中细颗粒物（PM2.5）平均浓度为每立方米46微克。

北京环保局相关负责人介绍说，今年前11个月间，1月至2月气象条件不利，PM2.5平均浓度同比反弹70%。

此外，3月至11月中，有八个月的PM2.5月均浓度达到历史同期最低（9月份为历史同期次低）；自4月份以来，PM2.5月均浓度均低于每立方米60微克。

该负责人表示，为持续改善空气质量，北京长期实施多项减排措施，区域协同治理，今年的气象因素也在一定程度上有利于污染物扩散、清除。

数据显示，11月份的二氧化硫（SO2）月均浓度仅为每立方米5微克。10月以来，二氧化氮（NO2）浓度同比大幅下降。

另一方面，通报数据也显示，北京今年已全面完成在700个村的“煤改清洁能源”任务；完成1.33万蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造；完成2.3万余蒸吨燃气锅炉低氮改造。

此外，也完成退出一般制造业和污染企业651家；启动实施116项环保技改项目任务；完成153家企业清洁生产审核；实现重点行业挥发性有机物（VOCs）减排3256吨；淘汰老旧机动车44.7万辆。

数据显示，1月至11月间，北京市固定源共立案处罚4645起，处罚金额超1.75亿元（人民币，下同，3600亿新元）。其中，大气环境类违法行为立案处罚2175起，处罚金额6984.01万元，分别占总数的51.38%和39.9%。

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