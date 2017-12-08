香港汇丰于深圳前海设内地首家外资控股证券合资公司

香港上海汇丰银行有限公司昨天（7日）公布，汇丰前海证券有限责任公司（汇丰前海证券）当天正式开业，是内地首家外资（港资）控股证券合资公司。

据中通社报道，汇丰前海证券的总部设于深圳前海深港现代服务业合作区，由香港上海汇丰银行有限公司持有51%股权，前海金融控股有限公司持有49%股权。汇丰将主导该合资公司的市场战略和业务方向。

据介绍，此合资项目是根据《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）《补充协定十》促成的合作成果。

按照相关补充协议，符合设立外资参股证券公司条件的港资金融机构，可按照内地有关规定在上海市、广东省及深圳市各设立一家两地合资的全牌照证券公司。

汇丰前海证券目前已获得相关牌照，可从事内地上市证券的研究及经纪服务、股票及债务发行的承销与保荐，以及就内地和跨境的企业并购提供谘询。

香港上海汇丰银行有限公司副主席兼行政总裁王冬胜表示，中国是汇丰业务增长和亚洲发展策略的重心。期望为客户提供广泛的投资银行和金融市场解决方案，从而进一步提升在内地的银行服务。

汇丰控股有限公司行政总裁欧智华表示，未来继续看好珠三角地区的前景。内地近年经济增长速度虽有所放缓，但未来20年仍是全球最值得投资的地区，而珠三角更将受惠粤港澳大湾区规划。

另一方面，平安集团下属的平安资产管理公司（平安资管）日前增持汇丰控股，持股比例由之前的4.96%升至5.01%，成为汇丰控股第二大股东。

欧智华指出，平安资管吸纳汇丰控股纯粹是保险业务的需要，而非策略性投资。就如其他保险公司持有汇丰控股一样，不会影响汇丰控股的业务策略。

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