民进党两修《劳基法》自伤选情 新北只剩三成支持率

民进党两度修正《劳基法》激怒劳工及学生群体，连带冲击下一届县市长选情。据台媒昨天（7日）发布的民调显示，在劳工人口庞大的新北市，民进党支持度只剩下三成左右，2018的新北选战将是一场苦战。

据中通社报道，如今由蓝营朱立伦主政的新北市，2018选举成为民进党的必抢之地。中国国民党提名方面，现任副市长侯友宜被视为参选市长的热门人选，前县长周锡玮也表态争取党内提名。

绿营方面，除了现任立委吴秉叡动作积极外，行政院发言人徐国勇、台北市副市长陈景峻、立委苏巧慧、老县长苏贞昌也被外传是可能人选。

然而，据台湾电子媒体TVBS最新民调显示，侯友宜支持度明显领先民进党任何可能人选，民进党欲重返新北市执政可能是场苦战。

根据民调，如果国民党提名侯友宜参选，民进党内新一代政治人物，徐国勇、吴秉叡、苏巧慧及陈景峻支持度都在20%以下，皆落后侯友宜四成五以上。

即使民进党推派苏贞昌参选对决侯友宜，苏贞昌支持度39%，仍落后侯友宜的48%。

民调也显示，若国民党推派周锡玮与民进党徐国勇出来竞选，民进党年轻的候选人民调均在30%左右，只有推派苏贞昌参选，才能以53%的支持率击败33%的周锡玮。

据报道，台北市长柯文哲的核心幕僚直言，民进党在新北市的苦战，完全是因为两度修《劳基法》。新北市劳工人口更多，大伤绿营在新北市的基本盘。

此外，《劳基法》意外地助攻国民党立委蒋万安的人气，已经冲击到柯文哲的势头了。该幕僚认为，现在民进党在新北市的支持度恐怕已经降到只剩下三成，谁出来选都会很艰困了。

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