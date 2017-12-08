外界忧中美掀贸易战 中国商务部：贸易保护如饮鸩止渴

中国商务部新闻发言人高峰昨天（7日）在例行新闻发布会上表示，美方近期接连发起针对中国产品的贸易救济调查，不断释放负面的信息，引起中美双方的企业、尤其是有意愿与华合作、开拓中国市场的美国企业的普遍担忧。中方认为，这种做法是不具有建设性的。贸易保护如同饮鸩止渴，只有开放合作才能扩大共同利益。

据中通社报道，美国总统特朗普一个月之前访华，中美双方达成了一系列的经贸成果。然而，特朗普离开之后美国好像一下子变了脸似的，美方对中国铝合金板等产品发起了一系列双反调查，上一周又开始否认中国的“市场经济地位”。

高峰对此表示，中方始终认为，中美经贸关系的本质是互利共赢。自海湖庄园成功会晤以来，中美两国元首保持密切的沟通，为两国经贸关系的健康稳定发展指明了方向。

高峰指出，特朗普11月份刚刚对中国进行了成功的国事访问，两国元首就“致力于互利共赢的中美经贸合作”达成了一系列重要共识。此外，两国企业在特朗普访问期间取得了历史性的商业合作成果，可以说，两国业界对于继续推进双边经贸各领域的合作有了“定心丸”。

高峰介绍说，中美经贸关系发展近40年来，虽经历风雨，但始终前行。中方一直珍视稳定的、可预期的双边经贸氛围，并为此不懈地努力。

不过，美方近期接连发起针对中国产品的贸易救济调查，不断释放负面的信息，引起中美双方的企业、尤其是有意愿与华合作、开拓中国市场的美国企业的普遍担忧。

高峰表示，中方认为，这种做法是不具有建设性的，从长远看，中方希望美方是在真正维护企业的利益。

高峰进一步指出，在处理贸易摩擦的问题上，中方始终认为双方应该妥善管控分歧，通过加强对话与协商，包括推动两国业界的沟通与协调，加深彼此的理解，推进互利共赢的经贸合作。中方还会继续为此作出努力，希望美方能够与中方相向而行。

据报道，美国商务部前天（6日）宣布，初步裁定将向原产自中国的越南钢铁产品加征高额关税。

因这是美国商务部第一次无视原材料在第三国再加工的过程，直接根据原材料产地来源征收惩罚性关税，在中美贸易纠纷中意义重大。外界忧虑这将打开令贸易战激化的“潘多拉魔盒”。

对于贸易战的传言甚嚣尘上，中国驻美国大使崔天凯4日在华盛顿表示，中美经贸关系的本质是互利共赢，决不允许任何贸易战鼓吹者损害两国人民利益。

崔天凯认为，中美两国可以在双边、地区和全球层面开展合作；可以合作改善全球治理，也可以共同应对全球挑战。此外，也可以在双边经贸领域开展合作，也可以在“一带一路”倡议上开展合作。

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