张又侠会普京：中俄两军务实合作成效显著

俄罗斯总统普京当地时间昨天（7日）在莫斯科会见了到访的中共中央政治局委员、中央军委副主席张又侠。张又侠在会上表示，中俄两军关系日益拓展深化，务实合作成效显著。

新华社引述张又侠说，中共十九大作出了“中国特色社会主义进入新时代的重大政治判断“，意味着中国与世界的关系进入新时代，中俄关系迎来新的发展机遇。在两国元首的战略引领和推动下，中俄全面战略协作伙伴关系不断迈上新台阶，两国关系处于历史最好时期。

他表示，中方愿与俄方一道，按照两国元首达成的重要共识，继续相互支持，共同维护两国安全利益和世界和平稳定。

据报道，张又侠在会上首先转达了中国国家主席习近平对普京的问候和祝愿。普京则表示感谢，并请转达对习近平的问候和祝愿。

报道引述普京说，对华关系是俄对外关系的重点方向，俄方高度评价俄中高水平战略协作。俄中双方在许多重大国际和地区事务中拥有相同或相似的立场，双方应进一步加强沟通协调，共同维护世界和地区和平稳定。

普京表示，俄中军事合作在两国关系中具有重要地位，希望双方继续加强在联合演习、军事比赛、人员培训等领域合作，不断提升两军关系水平。

据报道，中国方面，军委装备发展部部长李尚福、驻俄大使李辉、军委联合参谋部副参谋长马宜明、军委装备发展部副部长刘胜等会见时在座。

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