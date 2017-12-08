查获非洲象牙原牙165根 南宁海关破特大象牙走私案

南宁海关昨天（7日）通报，海关缉私警察近日在凭祥市大湾弓村成功查获一起特大走私象牙案，查获涉嫌走私入境的非洲象牙原牙165根（段），净重368.5公斤。经权威鉴定机构鉴定，该批象牙共有整根象牙79根，切成段的未加工象牙86件，价值2945.6万元（人民币，下同，601.75万新元）。

据中新网报道，该批象牙经由中越边境凭祥市边境非设关地通道偷运走私入境，后运输至凭祥市大湾弓村民房内藏匿，拟运往内地销售。

该案三名犯罪嫌疑人11月28日全部到案。该案是南宁海关今年以来查获的第二起涉嫌走私国家濒危物种及其制品的特大案件，也是近年来南宁关区一次性查获象牙数量最多的一起案件。

南宁海关介绍，该关缉私部门接群众举报称，近日有一批象牙将从境外经辖区中越边境走私入境。

接报后，该关制定周密的查缉抓捕方案。但狡猾的走私分子不断变换走私入境地点，临近交货时间突然改变计划将入境地点改换到凭祥。

为确保查缉行动的成功，缉私民警迅速调整抓捕方案，派出先遣组立即驱车赶赴凭祥，在可能的交货地点开展侦查摸排。随后，东兴抓捕组、凭祥和南宁方向的增援组集结并赶往可能交货地点联合开展抓捕行动。

走私分子数次更换交货时间后，终于在11月13日晚10时许将象牙从凭祥中越边境走私偷运入境。

根据举报线索，缉私民警抵达凭祥后对有可能藏匿走私象牙的村子及民房周边环境进行勘察，发现该村子交通位置便捷，有多个出口联通公路，与最近高速公路仅700多米。

此外，藏匿涉案象牙的民房不仅门前就是一条道路，更有水塘形成天然屏障，给查缉工作增加了一定难度。

据报道，走私入境地点及附近地区环境复杂，边境小路纵横交错，四通八达。走私分子反侦查意识也极强，雇请多名看路望风人员分散四处进行监控，一有风吹草动就马上通风报信，走私分子驾车横冲直撞、速度飞快，极为危险。

对此，抓捕民警没有贸然出击，待走私分子将象牙入库囤积时，于14日凌晨开展了抓捕行动，当场查获涉嫌走私入境的象牙原牙368.5公斤。

查获走私象牙中，最重的为8.8公斤，最长的直径约88厘米，长度近1米。

象牙及其制品系《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录上列明物种，中国也是缔约国。为了保护大象，象牙贸易是被抵制和禁止的。

据报道，对象牙等濒危物种走私，中国海关一直采取高压政策予以严厉打击。根据中国法律规定，走私珍贵动物制品100万元以上属“情节特别严重”，可以判处10年以上有期徒刑或无期徒刑。

南宁海关目前已成立专案组立案侦办该案。下一步将开展案件侦办工作，拓展线索、扩大战果，形成进一步的震慑效果，以实际行动打击象牙走私，维护生态安全。

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