或威胁青藏铁路公路 可可西里盐湖面积达42年来最大值

青海省气象科研所今天（8日）对外披露，据最新卫星遥感监测显示，可可西里盐湖面积持续扩大，已达近42年来最大值。

据中新社报道，盐湖（又称“新生湖”）系列湖泊位于青海省玉树州治多县西部、昆仑山脉南侧，属可可西里腹地，海拔在4400米以上。

盐湖西北部自西向东，依次分布有卓乃湖、库赛湖、海丁诺尔湖。上述四湖泊原本均为内流湖，2011年9月卓乃湖发生大溃堤后，大量湖水外泄，外流湖水向东流经库赛湖和海丁诺尔湖，使得库赛湖和海丁诺尔湖面积短期快速扩大，相继成为外流湖。2011年10月前后则注入盐湖。

四个湖泊目前连为一体，导致盐湖面积持续增大，盐湖东南岸目前距离青藏公路只有八公里。

青海省气象科研所高级工程师刘宝康介绍，最新卫星遥感监测结果表明，盐湖面积10月上旬为161.4平方公里，较去年同期相比，面积扩大9.3平方公里。

此外，与其上游的卓乃湖溃堤前（2011年）相比，面积扩大了115.5平方公里；与溃堤后（2012年）相比，扩大50.2平方公里。从1976年以来的历史数据分析表明，目前盐湖面积再创新高，已达近42年来最大值。

刘宝康分析说：“通过盐湖2016年10月和2017年11月的高清卫星影像对比分析，2017年11月盐湖南部和东部多个露出水面的小岛已被湖水淹没，东南部深入盐湖的半岛已成为孤岛，表明盐湖湖岸线在2017年发生了重大形变。”

根据气象条件分析，盐湖周边伍道梁气象站今年5至10月以来，降水除5至7月偏少外，8至10月降水偏多1倍至1.6倍，表明降水偏多是可可西里盐湖面积增大的主要原因。

紧邻盐湖的可可西里索南达杰保护站则透露，今年8月以来，当地降水确实比往年要多。以前插在湖边的标杆已经全部被淹没在湖水中。

刘宝康表示，盐湖面积显著扩大，湖水不仅破坏周边的草地植被，还对其周边的通讯缆线、输油管线、国防设施等产生腐蚀作用。如果盐湖水位再上涨10米，盐湖湖水就会发生外流，将会威胁到青藏铁路及青藏公路的运行安全。

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