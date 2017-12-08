属中国10大石窟 宁夏出台条例保护须弥山石窟

宁夏回族自治区固原市日前正式出台《固原市须弥山石窟保护条例》，明确从2018年1月1日起，须弥山石窟这一中国古丝绸之路上的重要石窟艺术和佛教文化遗产，将受到法律保护。

据新华社昨天（7日）报道，须弥山石窟坐落在位于古丝绸之路东段北道的宁夏固原市六盘山北麓，距今已有1500多年的历史，是中国10大石窟之一。

该石窟1982年被中国国务院公布为全国重点文物保护单位。

据史料记载，须弥山石窟初创于北魏晚期，兴盛于北周和唐代，现存大小石窟162个，造像600余尊，错落有致地分布在连绵两公里的八座山峰上。

千百年来，因遭受自然风化和人为损坏，须弥山石窟一直面临保护难题，许多精美雕像已模糊不清。

近些年，宁夏不断加大对包括须弥山石窟在内的丝绸之路文化遗产的保护工作。此外，也对须弥山石窟先后实施了石窟本体保护、新建须弥山博物馆、环境风貌整治等一系列工作。

为进一步加强须弥山石窟文物保护，固原市决定立法明确加强对须弥山石窟的保护和管理。

《固原市须弥山石窟保护条例》规定，保护对象包括全部须弥山石窟遗存、地下文物、石窟与山体共同构成的人文自然景观及古树名木等自然风貌。

此外，也规定在保护范围和控制地带内禁止采沙、采石、采矿、取土、开荒、伐木、狩猎放牧、野炊、乱倒垃圾、排放污染物等影响文物及其建筑物、构筑物安全以及环境风貌的活动。

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