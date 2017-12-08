北京12部门为农民工讨薪 前10个月追回1.76亿元薪资

北京市人力资源和社会保障局今天（8日）透露，今年截止11月底，北京共查处用人单位拖欠农民工工资案件5625件，为1万8982名农民工追发工资1.76亿元（人民币，下同，3600万新元）。

据中新社报道，北京市人力社保局、市公安局、市住建委等12个部门组成联合执法组，在北京全市范围内开展农民工工资支付情况专项执法大检查。

据了解，为确保2018年春节前农民工能够及时足额领到工资返乡，12个部门于今年12月1日至2018年春节前，会在全市范围内对招用农民工较多的工程建设领域，尤其是政府投资工程，以及劳动密集型加工制造、餐饮服务等行业进行重点检查，实现春节前欠薪案件和涉及农民工人数明显下降、因欠薪引发的群体性事件数量明显下降。

同时，地方政府投资工程项目因拖欠工程款导致欠薪的，实现在2017年底前优先全部清偿，维护农民工的工资报酬权益。

北京市副市长卢彦在2018年春节前保障农民工工资支付工作电视电话会议上强调，12个部门要各司其职，协调配合，加强预警排查处置工作，稳妥处置群体性讨薪突发事件。

各部门、各乡镇（街道）也要全面掌握辖区内企业经营和工资发放情况，及时化解因欠薪引发的群体性事件。

对企业因生产经营困难无力支付工资或欠薪逃匿的，按照先解决、后追偿的原则，通过动用应急周转金等资金渠道先行垫付部分工资，给农民工必要的生活救助，帮助其解决生活困难。

此外，对建筑企业出现工资拖欠问题的，要果断动用企业缴纳的工资保证金支付其拖欠的农民工工资；对政府投资工程项目涉及拖欠农民工工资的，按逐级负责的原则，由本级政府先行垫付被拖欠的工资。

此外，卢彦指出，要发挥“12333”电话热线的作用，让农民工广泛知晓并投诉有门。

北京市人力社保局局长徐熙透露，今年截止到11月底，北京共查处用人单位拖欠农民工工资案件5625件，共为1万8982名农民工追发工资1.76亿元。此次专项执法大检查中，凡符合规定的、拒不支付劳动报酬罪情形的拖欠农民工工资案件，将及时向公安部门移送，依法追究刑事责任。

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