宋涛：中国不会输入外国模式，也不输出中国模式

中共中央对外联络部部长宋涛今天（8日）在中共中央机关报《人民日报》发表署名文章，表示中国不会“输入”外国模式，也不“输出”中国模式，不会要求别国“复制”中国的做法。

据中新社报道，上述题为“汇聚世界政党共识 共建更加美好世界”的文章称，中共与世界政党高层对话会是中共成立以来，首次与全球各类政党举行高层对话。

此外，也是世界各国政党领导人首次围绕“构建人类命运共同体、建设更加美好世界”这一关系人类前途命运的重大问题，进行深入坦诚对话。

文章说，习近平在对话会上发表的主旨讲话，“立意高远、内涵丰富”，再次阐述并进一步深化了中国关于构建人类命运共同体、建设更加美好世界的立场和主张。

此外，为构建人类命运共同体、携手建设更加美好的世界提供了基本遵循和行动指南。

文章称，在几千年文明发展史上，人类创造了灿烂的文明成果，但也经历了无数的苦难，付出了惨痛的代价。如今人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、程度之深也前所未有。

文章指出，面对这种局势，人类有两种选择，要么道不相同兵戎相见，要么齐心协力共同应对。中华民族用自己的经历和感悟告诉整个世界，世界各国尽管有“这样那样的分歧矛盾”，也免不了产生“这样那样的磕磕碰碰”，但世界各国人民都“生活在同一片蓝天下、拥有同一个家园，应该是一家人”。

文章表示，只有秉持“天下一家”理念，张开怀抱，彼此理解，求同存异，共同为构建人类命运共同体而努力，才能开创人类更加光明的未来。

此外，文章指出，当今世界，政治多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，世界各国相互依存不断加深。与此同时，逆全球化、保护主义、民粹主义甚嚣尘上，碎片化、阵营化、极端化日益抬头。

展望未来，人类正处于何去何从的十字路口。“是走老路重蹈前人覆辙，还是闯新路谱写新的篇章”，成为摆在世人面前的一道战略选择题。

文章表示，破解上述问题，就要抓住世界发展和人类进步的总体趋势，抓住各国人民对美好生活的共同追求，推动构建人类命运共同体。

文章指出，政党是各国政治生活的核心，是国家发展的领路人，也是推进人类文明进步事业的关键力量。各国政党应调动方方面面的力量，把不同意识形态、不同领域界别、不同国家民族的人才聚集到一起，同心同德、同甘共苦、同舟共济，凝聚起推动人类文明进步的磅礴力量。

文章称，习近平的讲话明确指出，中共将“一如既往为世界和平安宁作贡献，一如既往为世界共同发展作贡献，一如既往为世界文明交流互鉴作贡献”。这就再次宣示了中共对“世界和平与发展的庄严承诺”。

文章指出，中国不会“输入”外国模式，也不“输出”中国模式，不会要求别国“复制”中国的做法。中共是”为中国人民谋幸福的（政）党，也是为人类进步事业而奋斗的（政）党”。

文章引述习近平说，中共所做的一切，“就是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴、为人类谋和平与发展”。

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