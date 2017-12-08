民进党前主席：国民党2018选举后会台湾化

民进党前主席姚嘉文说，虽然中国国民党的意识与“本土化”仍有差距，但很多基层党员并未坚持“大中国意识”，越来越接近台湾民意，这会对民进党造成影响。他预测，2018年选后国民党会“台湾化”。

对于姚嘉文的评论，联合新闻网今天（8日）引述国民党发言人洪孟楷表示，国民党在台数十年，努力发展并带领台湾走过经济奇迹、深化民主政治，党员来自各界，早已无所谓“台湾化”或“不台湾化”的问题。

此外，国民党认为，只要是为台湾好的人才，都能采纳、绝不区分其族群。

针对2018“九合一”地方选举，姚嘉文受访时指出，国民党党产被冻结之后已经没钱，无法像过去在选举补助候选人或动员地方社团支持助选，其行政力量、政治力量、组织动员都会有困难。

他指出，这些参选人的支持力量本来就是来自地方，而不是国民党。这些人可以促进国民党的转型。

对于明年地方选后国民党的发展趋势，姚嘉文预测，国民党中央对地方的控制会弱化，国民党的主张和意识也会走向民意，党意的影响不会像以前那么大，可以促进国民党的转型。

他认为，国民党会“台湾化”；国民党要生存，只有本土化。

另一方面，姚嘉文表示，民进党更大的挑战是下次选举，应该调整，不能只靠骂国民党拿选票。

姚嘉文指出，民进党和国民党最大的区隔会是在对现阶段“国家认同”问题的看法，也就是到底台湾与中国大陆是什么样的关系？他认为，明年地方选举不会强烈碰触这问题，但2020年选举就必须面对。

此外，姚嘉文认为，民进党与国民党的区隔也在改革。在推动改革这方面，他说：“国民党中央目前不敢跟进，但是国民党地方已经有跟进”，对民进党的挑战值得观察。

对于姚嘉文有关国民党的说法，洪孟楷表示，希望姚嘉文把心思放在现在执政的民进党所做所为，是否背离原本民进党的创党初衷。一味检讨国民党对台湾社会没有帮助。

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