吕秀莲暗讽柯文哲“引清兵入关”

台湾前副总统吕秀莲今天（8日）表示，台北市“首都”市长动见观瞻，两岸关系更白热化时，"首都"市长的意识形态、对“国家”忠诚度和执政总统是否同心协力，这是考验。

她表示，历史上有人去守山海关，结果引清兵人入关，并指台北市就是未来的“山海关”。市民也有权力要求，下一届的台北市长一定要展现对“国家”的忠诚度。

据联合新闻网报道，吕秀莲今天上午参加“国家展望文教基金会”举办的座谈时作出上述表示。

吕秀莲说，北京当局对台湾“软硬兼施”，如果首都“失守”，“首都”市长不跟2300万人同一意识型态，“俄国叶利钦效应”就可能会发生。

吕秀莲也说，世大运时她看到隐忧，北京不只有雾霾，“政治雾霾已经飘到台北上空”。

她表示，民进党不应该不提本党候选人，并指无党籍也可以参选，但不要口中说“我是墨绿”“又说我是白色”，结果逐渐染上“红色”，应坦白讲政治理念是什么，甚至对台湾前途都应该坦荡说出来。

吕秀莲认为，市长候选人应该在选举前公布自己财产外，也公布其与中国大陆的交情。

吕秀莲也提出，要竞选首都市长，市民要特别检验他的意识型态，不能遮掩。

她表示，自己赞成“去中国化”，并呼吁竞选公职的人士，要坦白交代去过大陆几次、见什么人、做什么事，公开透明，才能被信赖。若有隐瞒，在敏感时刻，市长可统领7万员工，动见观瞻。

吕秀莲表示，有人文素养的市长，可以恢复台北风华，行政效率高的市长，可快速更新30万户老旧房屋。

她说，有“台湾观”“世界观”的市长可以守住台湾的“山海关”，让未来两岸关系稳健安全。她期待下届市长，不要制造太多口水，不要喷言语污染，可以讲话，但希望言语都是健康卫生而且有营养。

吕秀莲表示，台北市民要不要守住“首都”的光环，决定在下一任市长要选谁。若选一个不了解市民的心、选一个“人在心不在台北市，而在总统府”的人，等台北市的光环褪尽，“首都”会被迁走。

吕秀莲警告，台北市民若不觉悟，“首都”有特异性、特权和特色，等光环消失，“首都”荣冠也会被拿去。她说，高雄市的卫武营公园明年开放各种展演，周遭几十公顷绿色园地，台北市甘拜下风，“迁都”理所当然。

她也呼吁媒体不要再集中特定人身上，应该寻找适合的“首都”下一届领导人。

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