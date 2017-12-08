重庆大轰炸民间对日索赔案二审将宣判 原告称若败诉继续上诉

重庆大轰炸受害者民间对日索赔团（简称索赔团）今天（8日）举行赴日索赔壮行仪式，30余名原告代表将赴日本东京，听取重庆大轰炸民间对日索赔案二审宣判。

据中新社报道，抗战期间，作为国民政府战时首都、世界反法西斯战争远东战场统帅部所在地，重庆遭受日军战略轰炸6年零10个月，史称“重庆大轰炸”。

重庆大轰炸受害者及其家属于2004年组成索赔团，赴东京地方裁判所对日本政府提起诉讼。

10余年来，重庆大轰炸受害者及代表先后赴日30余次，来自重庆、四川等地的188名重庆大轰炸受害者成为这场跨国诉讼的原告。

2015年2月25日一审败诉后，22名索赔团成员当即递交上诉书，提出上诉。

2016年11月18日和2017年3月17日，重庆大轰炸对日索赔案在日本东京进行了二审一次开庭和二次开庭。

二审在经过两次开庭后，得到的结果是法院承认了抗战时期日军对重庆进行的轰炸及加害事实，但法官宣布休庭，并未作出判决。

据报道，这一持续13年的跨国诉讼，将于本月14日，在日本东京高等法院举行二审宣判。

报道引述索赔团团长粟远奎表示，预计此次宣判结果将是败诉。若败诉，索赔团会当庭递交上诉书，向日本最高法院提起上诉。

此外，索赔团成员代表也将和日本爱好和平的友好人士，在东京高等法院门口，及附近主干道举行游行，宣传重庆大轰炸史实。

重庆大轰炸民间对日索赔发起人王永刚称，索赔团对日本三菱重工提出了追责要求，并向三菱重工总部递交了要求赔礼道歉书，指责其在第二次世界大战期间为日军制造了战斗机等武器，系实施重庆大轰炸的“帮凶”身份。因此，此次索赔团代表还将前往三菱重工本部游行。

粟远奎说，索赔团不仅要为重庆大轰炸受害者伸张正义，还要让日本政府正视历史，让全世界人民都知道，日本政府在二战时对中国及亚洲人民的伤害，不让历史再次上演。

免费试阅14天