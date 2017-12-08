中国今冬将“气荒”：天然气缺口或达113亿立方米

中国三大石油公司今天（8日）上报数据显示，由于计划外“煤改气”用户数量陡增，今年冬天内地天然气总缺口或将超过113亿立方米。

中通社引述石油公司中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国海洋石油有限公司上报的数据测算，由于2017年内地“煤改气”的力度加大，需求量猛增，今年冬天中国全国天然气总缺口或将超过113亿立方米。

据了解，“煤改气”是指将煤炭改为天然气作为燃源。2017年是中国《大气污染防治行动计划》的目标年份，北京、天津、石家庄等地指定了指标；京津冀地区有超过300万用户拆掉了燃煤锅炉，装上了燃气。

然而，部分地区“煤改气”的数量规模早已超过了量化指标，仅河北一省，冬季采暖用气需求就增加了20亿立方米左右。

据报道，中国环境保护部昨天（7日）下发了一封经官方证实的《关于请做好散煤综合治理确保群众温暖过冬工作的函》特急文件。

文件指出，以保障群众温暖过冬为第一原则，提出进入供暖季，凡属（煤改气、煤改电工程）没有完工的项目或地方，继续沿用过去的燃煤取暖方式或其他替代方式。

据报道，“煤改气”政策突然生变，源于近期内地天然气市场的异动。公开数据显示，1日，有公司液化天然气（LNG）的挂牌价创出每吨9400元（人民币，下同，1921.52新元）历史新高，另有公司的LNG挂牌价比11月30日猛涨了每吨1400元。

此外，11月中旬以来，天然气价格上调幅度约10%，个别地区上调幅度达15%。华北地区LNG价格也已在每吨8000元以上，涨幅超过60%。

有专家建议称，在增加供给的同时，更重要的是通过相关措施，提高储气库的投资回报率。此外，降低储气库建设的审批门槛和建设运营成本，明确供需双方的责任，加快储气调峰设施建设。

据报道，液化天然气的价格目前已出现回落迹象，但依然处于较高水平。

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