中国11月进出口增速回升至12.6%

中国海关总署今天（8日）发布的最新数据显示，11月中国进出口总值2.6万亿元（人民币，下同，5300亿新元），同比增长12.6%，增速较上月回升2.4个百分点。其中，出口同比增长10.3%，进口同比增长15.6%；贸易顺差2636亿元，收窄8.4%。

据中新社报道，前11个月，中国货物贸易进出口总值25.14万亿元，同比增长15.6%。其中，出口13.85万亿元，同比增长11.6%；进口11.29万亿元，同比增长20.9%。

在此情况下，2017年全年中国外贸总额实现两位数增长几成定局。这将是中国外贸自2013年以来的最好成绩。

分国别看，前11个月中国对欧盟、美国、日本、亚细安等传统贸易伙伴进出口额均快速增长。

据海关总署数据，1-11月中欧贸易总值3.78万亿元，同比增长16.2%；中美贸易总值3.58万亿元，同比增长16.5%；与亚细安双边贸易总额3.15万亿元，同比增长18.4%；中日贸易总值1.86万亿元，同比增长13.8%。

分产品类型看，机电产品、传统劳动密集型产品仍为中国出口主力。

前11个月，中国机电产品出口额超过8万亿元，占出口总值近六成。其中，汽车出口量达93万辆，同比增长超过40%。

进口方面，铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口量价齐升。

今后中国外贸稳中向好态势料将进一步延续。据海关总署数据，11月中国外贸出口先导指数较上月回升0.2，新增出口订单和出口经理人信心指数均有所回升。

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