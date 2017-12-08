今年中国－亚细安“五通指数”出炉 新马泰位居前三

今天（8日）发布的《2017中国—亚细安“五通指数”报告》显示，中国—亚细安国家在贸易畅通等“五通指数”上表现优良；新加坡、马来西亚、泰国的综合排名在亚细安国家中位居前列。

据中新社报道，第二届中国—亚细安企业家论坛今天在昆明启幕。上述由北京大学全球互联互通中心主导的报告在论坛上发布。

据报道，该报告综合反映中国—亚细安国家在“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”五个方面的发展水平，分为“顺畅型”“良好型”“潜力型”和“薄弱型”四种类型。

报告显示，与上一年度相比，亚细安各国“五通指数”基本稳定，略有升降；大多为顺畅型、良好型国家，且没有薄弱型国家。

此外，呈现政策沟通总体向好、设施联通空间广阔、贸易畅通发展迅猛、资金融通较为顺畅、民心相通逐步深化等特点。

从分项指数来看，亚细安10国在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通方面的平均值，分别为12.58分、11.16分、12.36分、13.09分、12.12分，表现优良。但内部呈现出较为明显的分层。

从国家整体排名来看，新加坡、马来西亚、泰国分别以79.19分、77.24分、68.57分，位列亚细安国家前三名。

印度尼西亚、越南、柬埔寨、菲律宾、老挝、文莱等国，紧随其后。缅甸得分47.48分，在亚细安10国排名最末，是唯一的潜力型国家。

值得一提的是，亚细安10国的“五通指数”远高于“一带一路”沿线国家平均水平，平均分达62.07分。

新加坡和马来西亚分别位列“一带一路”沿线国家“五通指数”排行榜的第二位和第三位，排名仅次于俄罗斯。泰国则位列第六位，排名良好型国家第一，也有望跃升为顺畅型国家。

不过，报告同时也指出，中国与亚细安国家的合作也面临着缺乏政治互信和贸易结构不平衡、多元文化冲突等问题。

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