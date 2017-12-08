国家统计局：中国今年全国粮食总产量获丰收 属历史上第二高产年

中国国家统计局今天（8日）发布的数据显示，2017年全国粮食总产量达61791万吨（12358亿斤），比2016年增加166万吨（33亿斤），增长0.3%。粮食生产再获丰收，属历史上第二高产年。

据新华社报道，统计显示，2017年，中国全国粮食播种面积达11万2220千公顷（16亿8329万亩），比2016年减少815千公顷（1222万亩），下降0.7%。

中国全国粮食单位面积产量则达每公顷5506公斤（每亩367公斤），比2016年增加每公顷54公斤（每亩3.6公斤），增长1%。

中国国家统计局农村司首席统计师侯锐介绍，粮食播种面积减少的主要原因是各地主动调整农业种植结构，加快优化区域布局。

此外，在主要口粮作物稻谷、小麦播种面积保持基本稳定的基础上，调减库存较多的玉米种植，增加杂粮和豆类的播种面积；进一步扩大花生、中草药材等非粮作物面积，农业种植结构更加优化。

侯锐说，粮食单产增加是多种因素综合作用的结果，包括农业气候较为有利；自然灾害较轻，抗灾救灾得力；加强技术推广和田间管理，农业综合生产能力进一步提高。

侯锐表示：“全年粮食产量在高产作物大幅调减等情况下，依然实现小幅增产，取得历史上第二个高产年，来之不易。尤其是库存较多的玉米继续调减，市场缺口较大的大豆及小品种继续增加，充分说明农业供给侧结构性改革取得积极成效。”

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